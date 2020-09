Coronavirus in Sicilia, impennata di contagi: 83 nuovi positivi (26 migranti)

Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati ben 83 nuovi positivi al Coronavirus, 50 in più di ieri (dato aggiornato alle ore 15 di oggi mercoledì 2 settembre). Questo però a fronte di 5.627 tamponi processati dal sistema sanitario regionale. Emerge dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Dei 83 nuovi contagi, di questi 26 sono migranti (16 in un centro di accoglienza di Agrigento, uno a Trapani e nove a Lampedusa). Ecco la distribuzione per provincia degli ultimi 83 casi: 17 sono ad Agrigento (16 migranti), 13 a Catania, 21 a Messina, 19 a Palermo (9 migranti), 2 a Ragusa, 2 a Siracusa, 9 a Trapani (1 migrante).

Gli attuali positivi nell’Isola salgono a 1.227, di cui 76 ricoverati in ospedale e 12 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 1.139 persone. I casi di Covid19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 4.433; guariti e dimessi 2.919; deceduti 287. I tamponi effettuati 357.499.