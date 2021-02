Coronavirus in Sicilia, i contagi tornano a salire: 984 nuovi casi e 37 morti

Dopo giorni di calo costante tornano a salire i casi di Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore accertati 984 nuovi casi positivi al Covid-19, su 22.255 tamponi processati. Il ritorno dell’Isola in zona arancione coincide quindi con una ripresa delle nuove infezioni. Le vittime sono state 37. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, martedì 2 febbraio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi: Palermo 391, Catania 165, Trapani 145, Messina 126, Agrigento 55, Siracusa 52, Caltanissetta 34, Ragusa 7 ed Enna 9.

Sono 41.613 gli attuali positivi, di questi 1.327 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 202 in terapia intensiva, per complessivi 1.529 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono 40.084 persone. I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 137.853, i guariti 92.695, mentre le vittime con le ultime 37 sono arrivate a 3.545.