Coronavirus in Sicilia, due nuovi tamponi positivi

Registrati due nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore: salgono così a 3.460 in totale i casi di positività al Coronavirus fino ad oggi nell’Isola (su 182.514 tamponi effettuati). La curva, ormai bassa, resta stabile.

Sono 806 gli attuali positivi: 32 persone ricoverate, 4 in terapia intensiva e 770 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore in Sicilia non si sono registrati decessi mentre i tamponi effettuati sono stati 2187. Guariti 2.374; deceduti 280;

Tra i nuovi due casi positivi, uno è stato riscontrato a Palermo ed è il figlio dell’uomo rumeno che, in viaggio da Arezzo verso la Sicilia, nonostante dovesse rispettare l’isolamento, in attesa dell’esito di un primo tampone, è stato rintracciato dalla polizia ne, rione palermitano “Ballarò”.