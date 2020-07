Due nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore (domenica 19 luglio), a fronte di 1.472 tamponi processati dal sistema sanitario regionale.

E nessun decesso. E’ quanto si evince dal bollettino giornaliero dell’emergenza Covid19 diffuso dal ministero della Salute.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 162. Di questi 150 sono a casa in isolamento domiciliare, mentre 12 sono ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva.