Coronavirus in Sicilia. Curva sempre più su con oltre mille casi (21 nell’Agrigentino), e 14 morti

Sempre più su la curva epidemiologica sul Covid-19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore registrati 1.048 novi casi, a fronte di 8.015 tamponi effettuati. E ci sono altri 14 morti. Lo riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute sull’emergenza sanitaria in corso, aggiornato alle ore 15 di oggi, martedì 3 novembre. Questa la distribuzione per provincie dei nuovi contagi: 299 a Catania, 258 a Palermo, 133 a Trapani, 96 a Caltanissetta, 83 a Ragusa, 80 a Messina, 71 a Siracusa, 21 ad Agrigento e 7 a Enna.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 16.806, di cui 1.072 ricoverati in ospedale con sintomi, 150 in terapia intensiva, e 15.584 in isolamento domiciliare. I casi totali nell’Isola dall’inizio della pandemia sono 24.925; i guariti 7.569; mentre i morti salgono a 550.