Coronavirus in Sicilia, cresce sempre di più curva contagi: altri 399 casi (14 migranti a Lampedusa)

Cresce sempre di più la curva dei contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore altri 399 casi al Covid-19, a fronte di 7.444 tamponi effettuati. Emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute (aggiornato alle ore 15 di oggi, giovedì 15 ottobre).

Così distribuiti per provincia: 154 a Palermo, ma di questi 14 sono migranti ospitati all’hotspot di Lampedusa, 126 a Catania, 22 a Messina, 21 a Caltanissetta, 19 a Trapani, 19 a Siracusa, 15 a Ragusa, 14 a Enna, 9 ad Agrigento.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 5.487, di cui 468 ricoverati in ospedale, 52 in terapia intensiva, mentre 4.967 soggetti si trovano in isolamento domiciliare. I casi totali di Coronavirus, in Sicilia, dall’inizio della pandemia sono 10.691; i guariti 4.854; mentre i decessi sono 350.