Coronavirus in Sicilia, continua a salire il contagio 182 nuovi casi (4 ad Agrigento)

Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, in Sicilia, si sono registrati altri 182 nuovi casi di Coronavirus, e altre tre persone morte.

Così distribuiti nelle singole province: 52 a Palermo, 42 a Catania, 28 a Trapani, 26 a Caltanissetta, 11 a Messina, 10 a Siracusa, 8 a Ragusa, 4 ad Agrigento, e 1 a Enna.

Crescono gli attuali positivi sono 3.171, di cui 322 ricoverati in ospedale con sintomi, 20 in terapia intensiva, e 2.829 in isolamento domiciliare. Il numero totale di casi di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’epidemia è di 7.596; i guariti sono 4108 e il bilancio complessivo delle vittime è di 387.