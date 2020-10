Coronavirus in Sicilia, ci sono altri 362 nuovi casi e 3 decessi

Ci sono altri 362 nuovi casi di positività al Covid-19, in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 3.252 tamponi effettuati. Il bilancio conta anche tre morti. Lo riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute (i dati sono aggiornati alle ore 15 di oggi lunedì 19 ottobre).

I nuovi casi nell’Isola così distribuiti per provincia: 170 a Palermo, 85 a Catania, 27 a Caltanissetta, 24 a Siracusa, 24 a Enna, 22 a Ragusa, 7 a Messina, 3 a Trapani e 0 ad Agrigento.

Si sono registrati 130 guariti. Gli attuali positivi sono 7.019, con 593 ricoverati in ospedale con sintomi, 72 in terapia intensiva, e 6.426 in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia si sono registrati in Sicilia 12.654 casi. Il numero dei decessi sale a 368.