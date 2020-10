Coronavirus in Sicilia, ci sono 334 nuovi casi (7 ad Agrigento) e 2 morti

Cresce di giorno in giorno il numero dei nuovi positivi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore registrati 334 nuovi casi, a fronte di 8.340 tamponi effettuati, e due morti. Come riporta il bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, martedì 13 ottobre.

I nuovi casi riscontrati nell’Isola così distribuiti per provincia: 139 a Palermo, 93 a Catania, 34 a Messina, 22 a Trapani, 20 a Siracusa, 10 a Ragusa, 9 a Caltanissetta, 7 ad Agrigento e zero a Enna.

Gli attuali positivi sono 4.708, di cui 479 ricoverati in ospedale, 44 in terapia intensiva, mentre 4.407 in isolamento domiciliare. Ci sono però 137 persone dichiarate guarite.