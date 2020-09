Coronavirus in Sicilia, boom di contagi: 179 casi (6 Agrigento)

E’ una situazione che comincia a preoccupare la nuova ondata di contagi da Coronavirus. In Sicilia crescono ogni giorno di più Dopo i 91 casi di giovedì, oggi c’è stato un’impennata e secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, sono stati accertati 179 nuovi casi, a fronte però di 6.329 tamponi effettuati. C’è anche una nuova vittima.

Dei 179 nuovi casi positivi 21 sono ospiti della Comunità “Biagio Conte” (che accoglie indigenti e senzatetto, tutti sottoposti a tampone), e 37 sono migranti ospiti negli hotspot e centri di accoglienza siciliani. Così distribuiti per provincia: 70 a Palermo, 31 a Trapani, 29 a Siracusa, 19 a Ragusa, 15 a Catania, 6 ad Agrigento, 4 a Messina, 3 a Enna, e 2 a Caltanissetta.

Gli attuali positivi sono 2.157, di cui 1.963 in isolamento domiciliare, 179 ricoverati in ospedale con sintomi, e 15 in Terapia intensiva.

I casi totali di Covid19 dall’inizio della pandemia sono 5.748; i guariti sono 3.295, mentre i decessi salgono a 295.