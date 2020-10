Coronavirus in Sicilia, bollettino 29 ottobre: 789 nuovi casi e 13 decessi

Sono 789 i nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 6.626 tamponi effettuati, in Sicilia, nelle ultime 24 ore, e ci sono altri 13 morti, come riporta il bollettino aggiornato alle ore 15 di oggi, giovedì 29 ottobre, e pubblicato dal Ministero della Salute.

Questo il dettaglio dei nuovi casi per provincia: 258 a Palermo (6.304 complessivi),241 a Catania (5.178), 88 Messina (1.751), 53 a Trapani (1.562), 68 a Ragusa (1.450), 39 a Siracusa (1.170), 1 ad Agrigento (834), 30 a Caltanissetta (802), 10 a Enna (746).

Gli attuali positivi sono 12.745, di cui 954 ricoverati in ospedale con sintomi, 115 dei quali in terapia intensiva, 11.791 in isolamento domiciliare. Sono state dichiarate guarite 219 persone. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia nell’Isola è salito a 472.