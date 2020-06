Un nuovo positivo (su 2266 tamponi) al Covid19 in Sicilia, nelle ultime 24 ore (giovedì 25 giugno), e altri tre guariti. Sono questi i dati diffusi dalla protezione civile. Non ci sono stati nemmeno oggi morti per il Coronavirus.

I casi totali di Covid19 in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 3076, mentre gli attuali positivi sono ora soltanto 130. I guariti sono 2666.

I pazienti ricoverati in ospedale restano 22, con 17 in corsia e 5 in terapia intensiva.