Coronavirus in Sicilia, altri dieci nuovi casi

Ci sono altri 10 nuovi casi di Covid19 in Sicilia (oggi sabato 1 agosto), a fronte di quasi tremila tamponi effettuati. Si evince dai dati diffusi dalla Protezione civile nazionale su segnalazione della Regione.

Attualmente positive 281 persone, di queste 39 ricoverate, ma c’è un paziente in più in terapia intensiva (sono 3 erano 2 ieri).

In isolamento domiciliare ci sono 242 persone, 7 in più rispetto a ieri. Anche oggi non si registrano vittime.

I tamponi effettuati sono 2.743. Gli ultimi positivi: Palermo (1), Caltanissetta (1), Ragusa (3), Siracusa (1), Catania (2), Enna (1) e Messina (1). Il nuovo caso di Palermo è una tennista che sta partecipando agli internazionali di tennis.