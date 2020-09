Coronavirus in Sicilia, altri 37 nuovi casi (8 migranti)

Nelle ultime 24 ore in Sicilia, dopo i 114 casi di Coronavirus del bollettino di sabato, c’è stato un netto calo nel numero dei contagi. Secondo l’ultimo bollettino (oggi domenica 6 settembre), sono infatti solo 37 i nuovi casi di Covid19, a fronte di soltanto 2.321 tamponi processati (5.273 il giorno precedente).



Dei 37 nuovi contagi, 8 riguardano migranti ospiti dei centri di accoglienza dell’Isola.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 1.334, di cui 1.235 in isolamento domiciliare, 86 ricoverati in ospedale con sintomi e 13 in Terapia intensiva.

Il numero totale dei casi Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia è di 4.716, le guarigioni sono 3.093, mentre i decessi restano stabili a 289.