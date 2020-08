Altri 36 nuovi casi da Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore (oggi venerdì 14 agosto), di cui 21 migranti sbarcati sulle coste regionali.

Le persone attualmente contagiate nell’Isola sono 631, di cui 46 ricoverati in ospedale, 6 in terapia intensiva e 579 in isolamento domiciliare.

Il numero totale dei casi di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’epidemia sale a 3.681, mentre è fermo a 284 il numero dei decessi.