Coronavirus, in Sicilia altri 3 nuovi casi: sale a 21 il numero totale dei malati

Salgono a ventuno i casi di contagio da Covid 19 in Sicilia, con tre nuove persone risultate positive nella giornata di ieri. Tra queste, un medico catanese, cardiologo all’ospedale Umberto I di Enna, attualmente in isolamento domiciliare nel capoluogo etneo, senza sintomi rilevanti. Il medico, scrive il GDS in edicola questa mattina, ha viaggiato nello stesso aereo che giorni fa ha portato nell’Isola la comitiva di turisti bergamaschi ospitati all’Hotel Mercure di Palermo: il gruppo dove sono stati riscontrati cinque contagiati, compresa la turista ricoverata a fine febbraio al Cervello, primo caso nel Sud Italia.

A Catania ci sarebbero anche gli altri due nuovi casi di contagio, entrambi siciliani provenienti dal Nord Italia, tra cui uno studente fuori sede, anche se il condizionale resta d’obbligo perché la Regione, riguardo ai dati provincia per provincia, mantiene il massimo riserbo.

Nel bollettino ufficiale trasmesso ieri all’Unità di crisi nazionale si contano 440 tamponi effettuati, di cui 404 negativi e 15 in attesa dei risultati, mentre i ricoverati salgono a sei, tre a Palermo e altrettanti a Catania, nessuno in terapia intensiva, in 15 restano in isolamento domiciliare. Nel dettaglio – non precisato dal dispaccio – due dei tre ricoverati a Palermo si trovano al Policlinico, l’altro al Cervello, ma non destano particolare preoccupazione, mentre i ricoverati nel capoluogo etneo si trovano tutti al Cannizzaro, e solo uno di loro ha la polmonite.

Oltre a questi sei pazienti, Catania al momento conta 10 contagiati per un totale di 13 persone infette – compresi i tre professori universitari del Dipartimento di Agraria risultati positivi martedì scorso – e Palermo altri due, per cinque casi complessivi, appartenenti tutti al gruppo bergamasco, ancora positivi al virus. Sono tutti negativi, invece, i nuovi tamponi effettuati sugli altri turisti della stessa comitiva, in quarantena dal 25 febbraio scorso al Mercure, tanto che l’albergo, sottolinea il direttore Andrea Stancato, potrebbe riaprire già la prossima settimana e il gruppo rientrare finalmente a casa. (Fonte GDS)