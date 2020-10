Coronavirus in Sicilia, altri 128 nuovi casi e due vittime

Ci sono altri 128 nuovi casi di Covid19, a fronte di 2.656 tamponi analizzati, e due nuove vittime, ultime 24 ore, in Sicilia. I dati aggiornati alle 15 di oggi, lunedì 5 ottobre, emergono dal bollettino del Ministero della Salute.

Sul fronte della distribuzione provinciale: 63 a Palermo, 31 a Catania, 15 a Ragusa, 10 a Messina, 5 a Caltanissetta, 3 a Trapani, e 1 a Siracusa.

Salgono così a 3.358 gli attuali positivi, di cui 361 ricoverati in ospedale, 28 in terapia intensiva, e 2.969 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sanitari i casi totale sono 7.809, i guariti 4.130. Due le vittime, nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 321. Si tratta di una donna di 65 anni, e un uomo di 71 anni, entrambi morti a Palermo.