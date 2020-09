Coronavirus in Sicilia, accertati altri 170 nuovi casi (4 nell’Agrigentino)

Boom di contagi da Coronavirus registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore, così come riporta il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute (aggiornato alle ore 15 di oggi, mercoledì 30 settembre). Ci sono 170 nuovi casi. I tamponi effettuati sono stati 6.645, su un totale di 483.845 da inizio emergenza.

I nuovi contagi così distribuiti nelle nove province dell’Isola: 74 a Palermo, 33 a Siracusa (29 sono militari della marina sbarcati a Siracusa dalla nave “Margottini”), 17 a Catania, 17 a Trapani, 17 a Caltanissetta, 7 a Messina, 4 ad Agrigento, 1 Enna, e 0 Ragusa.

Le persone attualmente positive in Sicilia sono 2.866, di cui 301 ricoverate in ospedale con sintomi, 19 in terapia intensiva, mentre sono 2.546 i soggetti in isolamento domiciliare. I casi totali dall’inizio della pandemia in Sicilia, invece, salgono a 7.118; i guariti/dimessi sono 3.941, e c’è stato un decesso che porta il numero delle vittime complessive 311.