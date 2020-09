Coronavirus in Sicilia, accertati 89 nuovi casi. Ci sono anche 3 decessi

Accertati 89 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute, a fronte di 6.039 tamponi effettuati. Si registrano anche tre nuovi decessi. (I dati sono aggiornati alle ore 15 di oggi, mercoledì 23 settembre).

Gli 89 nuovi casi così distribuiti per provincia: 43 a Palermo (9 sono ospiti della comunità “Biagio Conte” di Palermo e uno è un migrante accolto nell’hotspot di Lampedusa), 16 a Catania, 15 a Trapani, 9 a Ragusa, 3 a Caltanissetta, 2 a Siracusa, 1 a Enna, 1 a Messina e zero ad Agrigento.

Gli attuali positivi è 2.412, di questi, 2.166 si trovano in isolamento domiciliare, 230 ricoverati in ospedale con sintomi e 16 in Terapia intensiva.

I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia sono 6.234; i guariti 3.519, mentre i decessi salgono a 303.