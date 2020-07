Coronavirus in Sicilia, 9 casi in più in un solo giorno

In Sicilia sale il numero dei tamponi positivi dopo giorni di contagi zero o al massimo 1-2 al giorno. Si sono registrati 9 casi nelle ultime ventiquattro ore – secondo il bollettino del Ministero della Salute – che portano il numero degli attuali positivi a 134, e il numero di casi totali a 3.090.

Tutti i 9 nuovi positivi sono in isolamento domiciliare, nessuno è ricoverato: così ora sono 114 le persone contagiate in quarantena, mentre sono 17 i pazienti ricoverati con sintomi e 3 quelli in terapia intensiva.

Anche se non ci sono dichiarazioni ufficiali in questo senso, è probabile che otto dei nuovi nove contagiati siano i migranti sbarcati ieri ad Augusta, e poi trasferiti a Noto per la quarantena.

Nei giorni scorsi i 30 migranti positivi trovati a bordo della nave “Moby Zaza” non alterarono i numeri ufficiali del bollettino della Sicilia, probabilmente perché quei 25 migranti sono rimasti sempre a bordo (con una zona rossa creato sulla nave) e non hanno mai toccato il suolo siciliano.