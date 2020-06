Coronavirus in Sicilia, 500 nuovi posti letto nelle terapie intensive

Il Governo regionale ha deciso il potenziamento delle terapie intensive e sub intensive. Un intervento sulla Rete ospedaliera in emergenza Covid adottata in maniera precauzionale.

Sono complessivamente 1.070, infatti, i nuovi posti letto: circa duecento nelle terapie intensive, che passano così dai 529, previsti dalla rete ospedaliera varata dal decreto assessoriale, ai 720 del nuovo provvedimento.

E altri 350 di terapia sub-intensiva, di cui la metà potrà essere immediatamente convertita in cure intensive, in caso di necessità a causa della pandemia.