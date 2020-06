Coronavirus in Sicilia, 4 nuovi contagiati su oltre 5mila tamponi

Torna a salire il numero dei contagiati in Sicilia, 4 nelle ultime 24 ore, ma a fronte di un numero record di tamponi eseguiti 5.054 tamponi. Negli ultimi due giorni sono scesi i ricoverati a quota 47 con una riduzione di 13 unità. Salgono invece da 6 a 7 i ricoverati in terapia intensiva. Purtroppo nelle ultime 48 ore si registrano due nuove vittime. Qusti i dati sull’andamento del Covid-19 in Sicilia, ma che riguardano i dati dei due giorni del fine settimana.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle 15 di oggi, lunedì 8, così come comunicato dalla Regione all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 165.693 (più 5.054 rispetto a venerdì scorso), su 140.109 persone: di queste sono risultate positive 3.452 (più 4 rispetto a venerdì), mentre attualmente sono ancora contagiate 853 (19 in meno), 2.321 sono guarite (2 1in più) e 278 decedute (2 in più).

Degli attuali 853 positivi, 47 pazienti sono ricoverati – di cui 7 in terapia intensiva – mentre 806 sono in isolamento domiciliare.

Le province

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 13 (2, 152, 11); Catania, 398 (16, 576, 100); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 123 (16, 383, 59); Palermo, 254 (13, 289, 37); Ragusa, 8 (0, 83, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29); Trapani, 17 (0, 120, 5).