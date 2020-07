Coronavirus in Sicilia, 19 nuovi casi. Otto sono migranti

Nelle ultime ventiquattro ore (oggi martedì 28 luglio) ci sono undici nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Su 3.022 tamponi processati dal sistema sanitario regionale 19 sono risultati positivi.

Agli 11 bisogna aggiungere, infatti, gli 8 migranti risultati positivi, individuati all’hotspot di Pozzallo. La provincia che desta più preoccupazione è sempre Catania, sono 5 i nuovi casi appartenenti al cluster dell’hinterland catanese. Quattro casi sono riferibili al focolaio di Messina. A Palermo e Agrigento (Ravanusa) si contano gli altri due contagiati.

Gli attuali positivi, secondo il bollettino, sono 206 mentre ieri erano 194. E anche i casi totali, che nel bollettino di ieri erano 3.196, oggi sono 3.215, con un più 19 casi, che non vengono segnalati nel bollettino quotidiano.

Dei 206 attualmente positivi, 175 sono in isolamento domiciliare, 29 sono ricoverati in ospedale e 2 sono in terapia intensiva. Il numero totale dei guariti è 2.726.