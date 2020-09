Coronavirus in Sicilia, 108 nuovi casi (3 ad Agrigento). C’è un decesso a Sciacca

Oramai è un sale e scendi la curva dei contagi da Coronavirus in Sicilia. Oggi tornano ad aumentare. Dopo i 75 casi di lunedì, infatti, l’ultimo bollettino del Ministero della Salute (aggiornato alle ore 15 di oggi martedì 22 settembre) si registrano 108 nuovi casi, a fronte di 7.008 tamponi effettuati. Da registrare purtroppo anche un nuovo decesso, un anziano a Sciacca.

I 108 nuovi casi positivi sono così distribuiti: 63 a Palermo (5 sono ospiti della missione Biagio Conte), 13 a Catania, 12 a Trapani, 12 a Enna, 3 a Messina, 3 ad Agrigento, 1 Ragusa, 1 a Caltanissetta e 0 a Siracusa.

Gli attuali positivi sono 2.390, di cui 2.151 in isolamento domiciliare, 224 ricoverati in ospedale con sintomi e 15 in Terapia intensiva.

I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia sono 6.145; i guariti 3.455, mentre i decessi salgono a 300.