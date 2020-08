Coronavirus, in provincia di Agrigento 14 casi in un mese

In una Sicilia che “colleziona”, giorno dopo giorno, nuovi casi a doppia cifra, la provincia di Agrigento non è da meno. Senza contare i migranti sbarcati sulle coste agrigentine (Lampedusa) e risultati contagiati dal virus, dopo essere stati sottoposti al tampone, tra luglio e agosto, sono 14 gli agrigentini o persone residenti in provincia di Agrigento, che hanno contratto il Covid19.

Si tratta di 9 giovani rientrati da una vacanza a Malta (7 di Porto Empedocle, 1 di Agrigento e 1 di Favara); un giovane di Sciacca rientrato da una vacanza all’Estero; un emigrato agrigentino che vive in Belgio tornato per le ferie estive a Santa Elisabetta; uno studente di San Giovanni Gemini rientrato dalla Lombardia; una donna rumena residente a Cattolica Eraclea, e una seconda donna di origini romene, domiciliata a Ravanusa.