Coronavirus, in giro senza valida motivazione: denunciate 5 persone

Cinque le persone denunciate, nelle ultime ore, dalla polizia di Stato in provincia di Agrigento per l’articolo 605, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. Una persona residente a Favara veniva controllata in Agrigento in via Imera, a bordo della propria autovettura e alla richiesta degli agenti operanti circa le motivazioni del suo spostamento al di fuori del paese di propria residenza, esibiva autocertificazione, nella quale era indicata la necessità di dover fare la spesa, prelevare danaro dal bancomat e portare la cena ad una parente.

Una coppia agrigentina, sottoposta a controllo nel comune di Porto Empedocle, in orario notturno, invece, adduceva quale motivazione dello spostamento al di fuori dal proprio domicilio, la necessita di recarsi nel Comune di Porto Empedocle, per rifornirsi di generi alimentari nell’abitazione di propri congiunti.

Durante un controllo presso la Stazione ferroviaria di Agrigento Centrale, finalizzato al rispetto del decreto del Presidente del Consiglio, personale del posto Polfer controllava un cittadino straniero, che poco prima era arrivato con il treno viaggiatori proveniente da Palermo.

Gli agenti si rendevano conto, che la persona poco prima controllata era stata identificata durante la giornata precedente e in quella circostanza l’extracomunitario aveva dichiarato di dover urgentemente partire per tornare presso il proprio domicilio fuori regione. Poiché i poliziotti, dalle dichiarazioni, si avvedevano della falsità delle affermazioni e della presenza ingiustificata in stazione ferroviaria, denunciavano l’uomo ai sensi dell’ art. 650, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

E gli agenti del Commissariato di Sciacca, nel corso delle attuali mirate verifiche, segnalava in stato di libertà, per violazione dell’art. 650 del codice penale, un cittadino rumeno, con vari precedenti per reati contro il patrimonio, per aver lasciato il comune di residenza, senza valide giustificazioni, poiché non aveva nessun vincolo di residenza, né interessi lavorativi, né rapporti familiari che in qualche modo, potessero giustificare la sua presenza nella cittadina di Sciacca. Il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, ha inoltre emesso nei suoi confronti un provvedimento di diffida a tornare nel comune di Sciacca per i prossimi tre anni.