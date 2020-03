Coronavirus, il punto della situazione -VIDEO/LIVE

Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l’informazione in diretta di Agrigento oggi. Anche ieri siete stati tantissimi e questo ci ha spinto a continuare questa iniziativa per fare il punto con voi sulla Situazione del Coronavirus in provincia.

Intanto cominciamo con le buone notizie.

Vogliamo fare un saluto i carabinieri che sono usciti dalla quarantena e al dott. Diego Milazzo, contagiato mentre faceva il suo lavoro in ospedale ma che ora sta meglio.

Poi diamo la notizia del concorso indetto dall’Istituto Odierna di Palma di Montechiaro, che ha visto i bambini di diverse scuole partecipare al disegno sull’emergenza coronavirus e del quale diamo i dettagli in uno specifico servizio del nostro giornale on line.

