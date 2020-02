Coronavirus, il presidente Musumeci accolga il disperato appello del comparto FIPE

La diffusione del coronavirus e la psicosi generata dallo stesso sta mettendo in ginocchio tutto il comparto dei pubblici esercizi. L’allarmismo che si è creato nelle ultime settimane ha visto crollare in maniera esponenziale i profitti di tutte le aziende che lavorano nel settore. Se dovesse permanere ancora a lungo questo stato di cose la situazione diventerebbe drammatica a causa di una stagione turistica a rischio considerando le numerose disdette già pervenute. Per questo Fipe Sicilia sta chiedendo al presidente della Regione Sicilia Nelo Musumeci precise misure d intervento per aiutare le imprese in difficoltà. Ad affermarlo è stata Gabriella Cucchiara Presidente prov.le FIPE e mentor del consiglio Nazionale FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi).