CORONAVIRUS: IL PIANO DELLA REGIONE SICILIA, DAI COVID HOSPITAL AI MUTUI

Scatta in Sicilia

, grazie a un’intesa raggiunta tra Regione e Abi Sicilia,

la moratoria sui mutui contratti con il sistema bancario prima del 31 gennaio. L’intesa prevede l’estensione della possibilità anche agli enti regionali Irfis FinSicilia

, Ircac e Crias. L’accordo consente di sospendere le rate mensili, evitando il pagamento della quota capitale per un anno ed è previsto per tutti i rapporti di mutuo di medio e lungo termine, compresi i leasing immobiliari. Viene prevista anche la possibilità di allungare il debito fino al 100 per cento della durata residua dell’ammortamento, con conseguente dimezzamento dell’importo della rata e liberazione di liquidità. Avviate anche le procedure per il raddoppio delle risorse, già assegnate e impegnate al 75 per cento, da destinare alla sezione del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese Siciliane

, per consentire un più agevole accesso (80 per cento di garanzia pubblica) delle Pmi in crisi di liquidità al credito bancario. (Adnkronos)