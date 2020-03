Coronavirus: il bilancio aumenta in provincia, uno in terapia intensiva

La presidenza della Regione Sicilia ha pubblicato i dati relativi all’emergenza coronavirus sull’isola, aggiornati alle ore 14 di oggi. In totale, si legge in una nota, i pazienti sono 83. Di questi cui 24 ricoverati (uno in terapia intensiva), 57 in isolamento domiciliare e due guariti. La “mappa” del contagio:Agrigento 12; Catania 41; Enna 1; Messina 8; Palermo 15; Ragusa 1; Siracusa 3; Trapani 2.

Primo caso di coronavirus a Santa Margherita Belice. A dare la notizia il primo cittadino del paese in provincia di Agrigento, Francesco Valenti.

“Cari margheritesi, vi informo che ho appena ricevuto da parte dell’ASP di Agrigento la comunicazione che un nostro concittadino è risultato positivo al tampone sed è stato posto in quarantena domiciliare” scrive il Sindaco Franco Valenti.

“Vi informo, altresì, che al momento sono 23 i cittadini rientrati a Santa Margherita di Belice che hanno formalmente comunicato al Comune di essersi posti in isolamento fiduciario. Vi posso assicurare che stiamo seguendo alla lettera, con il massimo scrupolo ed impegno, tutto quanto previsto dalla normativa vigente per evitare ulteriori possibili contagi”.

Valenti quindi invita tutti “Oggi, ancor di più, dobbiamo essere razionali, attenti e lucidi nell’affrontare emergenza. Dobbiamo rispettare le regole. Dobbiamo STARE IN CASA! Grazie della collaborazione Sarà mia cura tenervi costantemente informati”.