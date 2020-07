Coronavirus, i nuovi contagi nella parte orientale dell’Isola

I nuovi 8 casi di contagiati da Coronavirus in Sicilia nella giornata di venerdì 24 luglio: 5 di loro riguardano quattro pazienti e un operatore sanitario dell’ospedale ortopedico di Messina che già erano risultati positivi.

Ed erano già in isolamento dopo i primi tre casi registrati alcuni giorni fa nella stessa struttura. Gli altri tre nuovi positivi sono due a Catania, dove vi sarebbero in atto due focolai e uno a Palermo.

Per il resto i numeri sono comunque confortanti per l’Isola, visto che continuano a non verificarsi decessi e che i pazienti in terapia intensiva scendono da tre a due senza nessun nuovo ricovero.

Sono 6 le regioni in cui l’indice di contagio Rt è superiore a 1: si tratta di Veneto (1,18), Emilia Romagna (1,14), Piemonte (1,07), Liguria (1,06), Lazio (1,04) e Lombardia (1). Rispetto alla scorsa settimana, scende sotto 1 la Toscana (di pochissimo, 0,99), mentre va oltre la Liguria. E’ quanto si legge nel monitoraggio settimanale condotto da ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità relativo alla settimana 13-19 luglio. Ci sono anche 3 regioni con Rt fermo a zero: Calabria, Molise e Puglia. Molto basse anche Basilicata (0,06), Valle d’Aosta (0,1), e poi Umbria (0,3) e Sardegna (0,32), mentre sfiorano quota 1 Campania (0,8) e Sicilia (0,88).