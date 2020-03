Coronavirus, i numeri crescono in Sicilia. Salvini: chiudere tutto!

“Chiudere tutto quello che non è strategico e necessario”. Lo chiede Matteo Salvini in un video su facebook. “I numeri stanno crescendo, nelle Marche e in maniera allarmante in Emilia Romagna, in Toscana, al Sud , in Sicilia…bisogna chiudere tutto quello che non è vitale, strategico e necessario. Alimentari e farmaceutica e chi trasporta i prodotti sì però tutto quello che non è fondamentale penso debba essere chiuso, lo chiediamo da settimane”, ha aggiunto il leader della Lega. La notizia è stata riportata da Askanews.