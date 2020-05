Coronavirus, i negozianti di Agrigento consegnano le chiavi – VIDEO

Più di 50 chiavi appese su un fil di ferro steso davanti il palazzo di città ad Agrigento. Sono quelle di negozi, ristoranti, bar, caffetterie, che fino a tre mesi fa erano pieni di vita e di clienti, e oggi chiusi. Le chiavi sono state consegnate simbolicamente al sindaco Calogero Firetto che ha aderito all’iniziativa nazionale promossa dall’Anci. Ha aderito al flashmob Confcommercio Agrigento con il presidente Francesco Picarella e la presidente del Fipe Gabriella Cucchiara. I commercianti agrigentini sono stremati, gli aiuti non sono ritenuti sufficienti per attività ormai in ginocchio. I sindaci girano il malcontento al premier Giuseppe Conte, auspicando una maggiore autonomia nelle scelte per il territorio. I commercianti avrebbero voluto parlare con il sindaco, ma non è stato possibile per pericolo assembramenti.

