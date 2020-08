Coronavirus, i cinema di Agrigento riaprono in sicurezza – VIDEO

Riaprono i cinema “Concordia” e “Multisala Ciak”: “La gente ha voglia di tornare in sala” VIDEO

Riaprono i cinema. Per la gioia degli appassionati che, in questi lunghi mesi, hanno dovuto rinunciarvi a causa delle stringenti norme di contenimento della pandemia. Ad Agrigento ha riaperto il Concordia. E non è mancata l’emozione da parte dei gestori della Lupo Group.

Il kolossal “Tenet” sfida il virus e riporta al cinema il grande pubblico.

Molti spettatori hanno preferito acquistare i biglietti on line piuttosto che fare la fila al botteghino. Affluenza si è registrata negli spettacoli serali delle 20 e 22,30

L’organizzazione per poter riprendere l’attività ha adottato le disposizioni del governo che prevedono il rispetto della distanza di sicurezza tra spettatori e la messa in vendita di un numero adeguato di biglietti in base alla capienza delle sale. Come da disposizioni governative, è stato consentito l’accesso esclusivamente con la mascherina, da togliere una volta raggiunto il proprio posto. Tutto il resto l’ha fatto Nolan. Il suo kolossal è già un successo. Riapertura Oggi anche del Multisala Ciak. Debutta Onward, fantastica storia di animazione della Disney prodotto dalla Pixar.