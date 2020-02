Coronavirus, Giorgia Iacolino riunisce gli esperti – VIDEO

Giorgia Iacolino di Forza Italia ha organizzatoun convegno: “I fatti di questi giorni, a proposito della diffusione del Coronavirus, impongono l’adozione di misure organizzative a tutela della salute pubblica. Allo stesso tempo, e’ necessaria un’opera di capillare informazione per fronteggiare un’emergenza dagli sviluppi non ancora prevedibili. Per questa ragione, mercoledì mattina discuteremo in commissione Salute sui possibili accorgimenti che può portare avanti l’amministrazione comunale specialmente nelle scuole dell’obbligo, anche sulla base degli indirizzi del Ministero della Salute” – annuncia Giorgia Iacolino, medico e presidente Commissione Salute al comune di Agrigento. Il convegno che si è tenuto presso l’hotel Dioscuri, ha avuto come titolo: ‘’Coronavirus: fra psicosi e fobie collettive, è un’Emergenza nazionale?’’. “ Al convegno sul Cod – 19 sono intervenuti il Preside della Scuola di Medicina e Direttore del Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Palermo, il Professor Marcello Ciaccio ed il Direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive e del Centro di Riferimento Regionale AIDS presso il Policlinico P. Giaccone di Palermo, il Professor Antonio Cascio, nonché rappresentanti dell’Ordine dei Medici, dei medici di medicina generale ed operatori sanitari del settore.