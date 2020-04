Coronavirus, festa di Pasqua e Pasquetta. Sindaco: “Non rendete inutili i sacrifici fatti finora”

Il sindaco di Agrigento Lillo Firetto ad una settimana dalle festività pasquali mette in guardia i cittadini, e le regole di comportamento da rispettare, e obbligatorie, per Pasqua e Pasquetta.

1️⃣ Non uscire, se non per i motivi previsti di estrema necessità di salute o lavoro.

2️⃣ Non sono consentiti pranzi in forma allargata. Non possono essere invitati genitori, fratelli, sorelle nonni, cugini, fidanzati, amici, parenti;

3️⃣ Non sono consentite scampagnate per pasquetta. A tale scopo ci sarà uno schieramento di forze di carabinieri, guardia di finanza, polizia, guardia forestale, polizia locale.

I trasgressori rischiano una sanzione che va da 400 euro a 3.000 euro. “Non rendete inutili i sacrifici fatti finora. Ce ne usciremo se seguiremo le regole! Restate a casa”, conclude il primo cittadino.