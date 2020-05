Coronavirus: Fase 2, ecco cosa si può fare (e cosa no). Autocertificazione, incontri e attività lavorative

Coronavirus, le regole dal 4 maggio. Quando c’è obbligo di mascherina? Ci sono limiti a passeggiate (anche in bici)? E gli amici? Le seconde case? Le risposte a tutti i dubbi:

Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).

Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).

Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa (via libera agli sport individuali (bici, tennis, pesca e nuoto).

Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto.

Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa.

Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi? Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse. (Leggi anche –Fase 2, consentito il rientro nel proprio domicilio: il parere dell’Avvocato Rubino)

Attività Dal 4 maggio

Autocertificazione Visite ai parenti Visite ai fidanzati Visite agli amici Spostamenti in regione Spostamenti fuori dalla regione Trasferimenti nelle seconde case Pranzi/cene al ristorante Shopping Mezzi pubbici Cinema Teatri Musei Barbieri Parrucchieri Matrimoni Funerali Messe Passeggiate Corse Bicicletta Palestre Allenamenti in solitaria Allenamenti in gruppo Parchi Dipende da comune a comune Parco giochi

Per tutto il resto, qui c’è il sito del governo con tutte le domande.