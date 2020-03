Coronavirus e rientri, l’appello dell’Ordine dei Medici di Agrigento

L’Ordine dei Medici di Agrigento, presieduto da Giovanni Vento, rivolge un accorato appello a tutti i cittadini, insieme ai familiari, che provengono dalle zona dichiarate a rischio coronavirus, ad osservare un periodo di quarantena al proprio domicilio, anche in assenza di sintomi clinici, e di informare al loro arrivo nei Comuni di residenza il medico curante o il dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Agrigento. L’Ordine dei Medici di Agrigento invita inoltre i medici di famiglia, in virtù del loro radicamento nel territorio e della conoscenza dei nuclei familiari, a sorvegliare coloro che, domiciliati per motivi di lavoro o di studio nelle zone a rischio, sono intenti a rientrare nei Comuni di residenza. L’Ordine dei Medici confida nel senso di responsabilità e nell’impegno di ogni cittadino al fine di garantire la salute dell’intera collettività.

In proposito oggi al Videogiornale di Teleacras è in onda un’intervista al consigliere dell’Ordine dei Medici di Agrigento, Paquito Danile.