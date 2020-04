Coronavirus, è guarita la nonnina di Montallegro. La donna è tornata a casa

E’ guarita la nonnina 92enne di Montallegro, che era risultata positiva al Covid-19. L’anziana è ritornata nel suo paese per festeggiare la Santa Pasqua assieme ai suoi cari.

E’ trascorso quasi un mese dal giorno in cui la donna in autoambulanza venne trasportata al pronto soccorso di Ribera. Poi dopo un breve ricovero nel presidio sanitario riberese, il trasferimento al reparto “Covid” di Partinico.

Una settimana fa l’avvenuta guarigione e portata in una struttura in attesa del via libera per il ritorno a casa.