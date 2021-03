Dal 27 marzo gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali e cinematografiche potranno essere svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati. La capienza consentita non puo’ essere superiore al 25% di quella autorizzata, con un numero massimo di 400 spettatori per i luoghi all’aperto e 200 per quelli al chiuso. E’ quanto dispone il nuovo DPCM licenziato dal governo e valido fino al prossimo 6 aprile.