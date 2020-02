Donna ricoverata per polmonite, scatta il controllo sul Coronavirus

Coronavirus: anziana ricoverata Agrigento, scatta emergenza. La donna e’ arrivata al San Giovanni di Dio con polmonite (ANSA) – Un’anziana e’ stata portata al pronto soccorso dell’ospedale san Giovanni di Dio dove e’ stata ricoverata per una forma di polmonite con insufficienza respiratoria. I sanitari hanno eseguito il protocollo previsto per i casi di Coronavirus. Alla paziente, che e’ stata subito posta in isolamento, i medici hanno eseguito il tampone che e’ stato inviato all’istituto di virologia del Policlinico per gli esami.

