CORONAVIRUS: DITTE PUBBLICITARIE DONANO INSEGNE AI RISTORATORI

Diverse aziende pubblicitarie Siciliane e hanno deciso di donare cartelli stradali, spazi sul web e spot radiofonici a ristoratori locali. L’iniziativa, patrocinata da Aicap e da Fipe-Confcommercio Sicilia, ha l’obiettivo “di portare avanti la battaglia comune contro l’iniquo canone unico”. “Se tutti si scordano di noi, noi non ci siamo dimenticati degli altri”, dichiara Angela Pirrone, direttrice generale di Aicap. All’iniziativa hanno aderito una quindicina di aziende. “Abbiamo scelto questa categoria – spiega Pirrone – perche’ da gennaio del 2021 condivideremo con loro il problema del canone unico introdotto dalla legge di Bilancio 2020”. “I ristoratori hanno gia’ condiviso con noi anche le difficolta’ nel periodo del lockdown e delle aperture a intermittenza. Anche se – sottolinea la direttrice di Aicap – la situazione del nostro settore e’ stata aggravata dall’esclusione da tutti i decreti Ristoro e perfino dal Bonus pubblicita’”. Fino al 3 gennaio, i cartelli pubblicitari offerti dalle diverse imprese ospitano la pubblicita’ di due ristoranti, pub o bar per provincia che effettuano servizi di take away o delivery. (ITALPRESS).