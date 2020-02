CORONAVIRUS & DANNI ECONOMICI.  SINDACO AGRIGENTO PROGRAMMA INCONTRO CON OPERATORI TURISTICI

Il sindaco di Agrigento raccoglie l’appello degli operatori turistici che ieri avevano chiesto un incontro per discutere di danni economici dovuti all’annullamento della Sagra del Mandorlo in fiore e dalla cancellazione di prenotazioni per l’emergenza Coronavirus. Una valutazione congiunta dei danni gravissimi subiti, modalità e tempi di attuazione delle misure previste dall’Ue e dal Governo nazionale e regionale, le istanze da rappresentare in modo condiviso agli stessi Governi. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso di un incontro promosso dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto con gli operatori del turismo, al momento tra i più colpiti dalle misure di prevenzione dal contagio del coronavirus. La riunione si svolgerà mercoledì prossimo alle ore 10, nella sala Giunta del Palazzo di Città. Nel corso dell’incontro il sindaco, considerato l’evolversi della situazione nella nostra regione e l’efficacia delle misure adottate nelle regioni più colpite, laddove se ne evidenzino i presupposti, valuterà con gli operatori un programma di graduale rientro dall’emergenza.