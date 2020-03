Coronavirus, dall’Italia: muore crocierista italiano Cayman, tutti in cabina

La crociera si era conclusa regolarmente a Port Everglades il 5 marzo e la nave era ripartita con un nuovo imbarco di passeggeri per una tratta transatlantica, diretta nel Mediterraneo. L’8 marzo, pero’, altri due passeggeri, una coppia del Novarese sulla settantina, sono stati fatti sbarcare a San Juan, a Porto Rico, e in ospedale sono risultati positivi al Covid-19. Nel frattempo la Luminosa ha solcato l’Atlantico ed e’ arrivata per uno scalo solo tecnico a Tenerife, da dove e’ gia’ ripartita diretta a Marsiglia. Costa Crociere, una volta appreso della positivita’ dei tre passeggeri italiani, ha fatto sapere di aver subito dato attuazione a uno specifico protocollo sanitario sulla crociera per mitigare i possibili rischi, dalla sanificazione all’annullamento di tutte le attivita’ di aggregazione che non consentano di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i partecipanti. La misura e’ stata rafforzata con l’isolamento precauzionale degli ospiti nelle loro cabine. “Tutti gli ospiti e i membri dell’equipaggio, ha assicurato Costa Crociere, “sono inoltre sottoposti a controlli della temperatura quotidiani, per verificare costantemente lo stato di salute a bordo”. A bordo della nave ci sono molti italiani oltre che turisti americani, spagnoli e francesi. Non e’ chiaro se la crociera si concludera’ come previsto a Savona, il 21 marzo, o gia’ giovedi’ prossimo dopo l’attracco a Marsiglia. Sulla nave ci sono 1130 cabine che possono ospitare sino a 2826 passeggeri piu’ 1050 membri d’equipaggio. (AGI)