Coronavirus, dall’inizio emergenza 132 casi. Sempre più persone in giro

In provincia di Agrigento dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, complessivamente, registrati 132 casi. Un dato “fermo” da più giorni.

Nessun nuovo tampone positivo, anche se i test su cittadini e pazienti continuano senza sosta. Da circa una settimana a sottoporsi a tampone sono soprattutto quei soggetti, che vivono al Nord, tornati a marzo in Sicilia.

Da qui a pochi giorni dovrebbero arrivare gli esiti. Nel frattempo, questa mattina, sempre più gente in giro per la città, ma stessa scenario in diversi centri della provincia. Non si registrano episodi particolari.