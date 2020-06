Coronavirus, curva stabile: 262 nuovi casi e 49 vittime. Zero contagi a Lodi/PREVISTO Di Alberto ZanelloTorino, 20 giu. (LaPresse) – Calano nuovamente i ricoveri in terapia intensiva, stabili i nuovi casi e le vittime. L’andamento del contagio di coronavirus in Italia resta regolare, con dati molto simili alla giornata precedente: 49 decessi contro i 47 di venerdì, 262 nuovi positivi contro 251. Buone notizie anche sul fronte delle terapie intensive, con 9 pazienti in meno e il totale che scende a 152. Sui 262 positivi odierni 165 provengono dalla Lombardia (63%). Tra questi 87 sono debolmente positivi, 102 riguardano tamponi eseguiti a seguito di positività ai test sierologici, 4 sono riferiti a operatori socio sanitari e 8 a ospiti delle RSA. Due province, Lodi e Pavia, hanno fatto registrare zero contagi. La provincia di Milano (+69) è quella che ha fatto registrare il maggior numero di nuovi casi, seguita da Bergamo (+31) e Brescia (+27). Il numero totale di attualmente positivi è di 21.212, con una decrescita di 331 assistiti rispetto a venerdì. 2.474 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 158 pazienti rispetto a ieri. 18.586 persone, pari all’88% degli attualmente positivi, si trovano invece in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Con i 49 decessi odierni il totale sale a 34.610. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 182.453, con un incremento di 546 persone. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 13.911 in Lombardia, 2.088 in Piemonte, 1.207 in Emilia-Romagna, 575 in Veneto, 414 in Toscana, 250 in Liguria, 987 nel Lazio, 539 nelle Marche, 125 in Campania, 220 in Puglia, 51 nella Provincia autonoma di Trento, 140 in Sicilia, 83 in Friuli Venezia Giulia, 404 in Abruzzo, 76 nella Provincia autonoma di Bolzano, 17 in Umbria, 28 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 30 in Calabria, 53 in Molise e 8 in Basilicata.