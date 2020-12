Coronavirus, controlli di Natale. Ad Agrigento in campo anche esercito

Il ‘lockdown’ in versione soft pensato per il Natale-Covid, attivo da ieri, sarà in vigore fino al 27 dicembre, poi una pausa in fascia ‘arancione’ nei giorni 28, 29 e 30, e si torna zona rossa dal 31 dicembre al 3 gennaio.Le misure tornano ad alleggerirsi il 4, per chiudere ancora in ‘rosso’ il 5 e 6 gennaio.Per tutto il periodo natalizio è confermato il divieto di spostamenti dopo le 22. Rafforzati i Controlli del Viminale con 70mila agenti impegnati. Ad Agrigento i campo anche i militari dell’esercito a supporto delle forze dell’ordine impegnate sul territorio.