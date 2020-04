Coronavirus, controlli aumenti prezzi: sequestrati formaggi e carne scaduti

In un supermercato, rinvenuti e sequestrati diversi chili di formaggi e carne scaduti. Altri trovati privi di etichettatura. L’operazione è stata condotta dai carabinieri forestale del Centro anticrimine natura del Comando provinciale di Agrigento, sulla filiera agroalimentare per verificare casi di speculazione o meno, nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria del Coronavirus.

I militari dell’Arma hanno svolto accertamenti in due supermercati di Agrigento, registrando i prezzi di alcuni prodotti di largo consumo, in particolare alimenti e frutta e verdura. Acquisite le fatture. In uno dei controlli i carabinieri forestali hanno proceduto al sequestro diversi chili di formaggi e prodotti carnei, già confezionati, scaduti di validità di conservazione, posti nel banco frigo.