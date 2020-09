Sale ancora il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus, a Sciacca. Il sindaco Francesca Valenti conferma la comunicazione di un nuovo caso di positivo al Covid.

Si tratta di un trentenne, del quale, non si conoscono le sue condizioni. E non conosce se la positività è conseguenza di focolai, che si sono verificati in città.

Sciacca, con 18 casi positivi, ha il maggior numero di soggetti con il virus, rispetto agli altri comuni della provincia di Agrigento.