Un 53enne della provincia di Agrigento è stato trasportato d’urgenza in Terapia intensiva Covid-19 dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Stava male da una settimana, e nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate. Non è intubato, e in questo momento è ventilato con il casco.

Il paziente che ha una polmonite tipica da Coronavirus, è stato eseguito il tampone e adesso bisognerà aspettare l’esito del test.